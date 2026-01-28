Großer Heroinfund im Hamburger Hafen (Zollfahndungsamt Hannover/dpa)

Die Droge war den Angaben zufolge in Papierrollen für die Industrie versteckt. Ein Sprecher sagte, der Container aus Singapur sei bereits bei einer Röntgenkontrolle Anfang Dezember aufgefallen. Aus ermittlungstaktischen Gründen habe man diese Information aber erst jetzt veröffentlicht. Es handele sich um eine der größten Einzelsicherstellungen an Heroin in Deutschland in den vergangenen Jahren.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Ermittler in der vergangenen Woche Wohn- und Geschäftsräume in Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck. Die Ermittlungen seien ein bedeutender Schlag gegen die Organisierte Kriminalität, hieß es.

Das sichergestellte Heroin entspricht ungefähr der dreifachen Menge dessen, was die Behörden im gesamten Jahr 2024 sichergestellt haben. Die Droge hätte einen Straßenverkaufswert von rund 32 Millionen Euro gehabt.

