Kriminalität

Zollfahnder haben in den vergangenen Monaten die bislang größte in Deutschland gefundene Menge der Droge Captagon sichergestellt.

Insgesamt seien rund 460 Kilogramm Tabletten beschlagnahmt worden, teilten der Zoll Essen und die Staatsanwaltschaft Aachen mit. Der Fund habe einen Wert von knapp 60 Millionen Euro. Vier syrische Staatsangehörige im Alter von 33 bis 45 Jahren befinden sich den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Capatagon hat sich im Nahen Osten zu einem enormen Drogengeschäft entwickelt. Zu Wochenbeginn kam es an der syrisch-jordanischen Grenze zu einem tödlichen Gefecht mit Drogenschmugglern.

Captagon ist eine Art Aufputschmittel. Es macht hochgradig abhängig und kann Halluzinationen, Angstzustände und anderes auslösen. Es wurde in den 60er Jahren in Deutschland entwickelt als Arzneimittel etwa gegen das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADHS, oder Depressionen. Rund 20 Jahre später wurde es zum Suchtmittel erklärt und der Handel damit in vielen Staaten illegal. Die Produktion verlagerte sich daraufhin nach Osteuropa und in den arabischen Raum.

