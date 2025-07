Handelspolitik

Zollstreit: US-Präsident Trump verkündet Einigung mit der EU

Die USA und die Europäische Union haben in dem seit Monaten andauernden Zollkonflikt eine Einigung erzielt. Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Trump teilten nach ihrem Treffen in Schottland mit, dass künftig ein Zollsatz von 15 Prozent für Waren-Importe aus der EU in die USA gelten werde.