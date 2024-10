Der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Erste Anzeichen dafür seien erkennbar, sagte zu Guttenberg im Deutschlandfunk. Zwar seien die politischen Systeme fundamental unterschiedlich. Vieles, was man in den USA derzeit sehe, könne man aber mit der Lage in Deutschland vergleichen. Nach Ansicht von zu Guttenberg fühlen sich die Menschen etwa hier wie dort von der Politik nicht ausreichend vertreten. Er verwies auch auf die Nutzung von Social Media und den Vorwurf gegenüber Medien, dass diese nicht mehr neutral berichteten.

Am kommenden Dienstag finden in den USA die Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt. Dabei tritt der Republikaner Trump gegen die Demokratin Harris an.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.