Nötig sei eine Recycling-Wende, heißt es in einem Apell der Organisation an die Grünen-Politikerin. Laut Missio könnten alleine aus den über 200 Millionen ausgemusterten Smartphones in Deutschland tonnenweise wertvolle Mineralien wie Gold oder Coltan gewonnen werden. Vizepräsident von Fürstenberg erklärte, weil sich in Deutschland so viel Elektroschrott ansammele, fördere dies illegale Müllexporte nach Afrika. Der Appell von Missio an die Bundesregierung wird unter anderem unterstützt von kirchlichen Partnern in Ghana.

Die Europäische Union verlangt seit einigen Jahren, dass 65 Prozent des Elektroschrotts wieder aufbereitet werden soll. Hierzulande lagen die Recycling-Quoten zuletzt bei unter 40 Prozent.

