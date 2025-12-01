Fußball
Zu viel Pyrotechnik: Amsterdam gegen Groningen abgebrochen

Das niederländische Erstliga-Spiel zwischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und dem FC Groningen ist wegen einer außer Kontrolle geratenen Pyroshow abgebrochen worden.

    Während des Spiels zwischen AFC Ajax Amsterdam und FC Groningen in der Johan Cruijff ArenA kommt es im Stadion zu einem Feuerwerk.
    Das Spiel zwischen AFC Ajax Amsterdam und FC Groningen wurde wegen Pyrotechnik abgebrochen. (picture alliance/NurPhoto/Peter Lous)
    Schiedsrichter Bas Nijhuis unterbrach die Partie beim Stand von 0:0 in der 5. Minute zunächst für über 40 Minuten - doch auch nach Wiederaufnahme wurde weitergezündelt und das Spiel daraufhin beendet. Etliche Leuchtfackeln und Raketen der Ajax-Ultras waren auf dem Rasen der Johan-Cruyff-Arena gelandet und setzten Teile des Platzes in Brand. Die Fans wollten einem verstorbenen Fan gedenken. 
    Wann das Duell zwischen dem Tabellen-Sechsten und -Siebten der Eredivisie fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.
