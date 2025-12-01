Schiedsrichter Bas Nijhuis unterbrach die Partie beim Stand von 0:0 in der 5. Minute zunächst für über 40 Minuten - doch auch nach Wiederaufnahme wurde weitergezündelt und das Spiel daraufhin beendet. Etliche Leuchtfackeln und Raketen der Ajax-Ultras waren auf dem Rasen der Johan-Cruyff-Arena gelandet und setzten Teile des Platzes in Brand. Die Fans wollten einem verstorbenen Fan gedenken.
Wann das Duell zwischen dem Tabellen-Sechsten und -Siebten der Eredivisie fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.
