Lehrerverband
Zu viele gute Noten: Meidinger warnt vor "Entwertung des Abiturs"

Der Ehrenpräsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, hat die seiner Ansicht nach zu vielen guten Abiturnoten kritisiert.

    Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, blickt in die Kamera. Er hat graues Haar und trägt eine schwarze Brille und einen Anzug.
    Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger (picture alliance/Armin Weigel)
    Die zahlreichen Einser-Zeugnisse führten zu einer Entwertung des höchsten Schulabschlusses, sagte er der Mediengruppe Bayern. Es werde zunehmend schwieriger, in der - so wörtlich - "Bestnotenflut" die wirklichen Spitzenschüler zu erkennen. Zudem gebe es seiner Ansicht nach einen Wettlauf der Bundesländer um die besten Noten. Deshalb forderte Meidinger ein bundesweit vergleichbares Abitur mit gleichen Aufgabenstellungen und Bewertungskriterien.
    Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.