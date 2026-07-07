Lehrerverband

Die zahlreichen Einser-Zeugnisse führten zu einer Entwertung des höchsten Schulabschlusses, sagte er der Mediengruppe Bayern. Es werde zunehmend schwieriger, in der - so wörtlich - "Bestnotenflut" die wirklichen Spitzenschüler zu erkennen. Zudem gebe es seiner Ansicht nach einen Wettlauf der Bundesländer um die besten Noten. Deshalb forderte Meidinger ein bundesweit vergleichbares Abitur mit gleichen Aufgabenstellungen und Bewertungskriterien.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.