Arbeiterinnen an Nähmaschinen und Bügeleisen in einer Fabrik in Eritrea (ARD / Linda Staude)

Zwei der Drittel der Betroffenen sind Frauen, wie die UNO-Organisation mitteilte. ILO-Generaldirektor Houngbo erklärte, friedliche Gesellschaften beruhten auf drei Kernbestandteilen: Stabilität, Einbeziehung aller und soziale Gerechtigkeit. Menschenwürdige Arbeit für die Jugend sei das Herzstück für alle drei.

Die regionalen Unterschiede sind groß. Während junge Leute in den USA und Teilen Europas fast keine Probleme haben, Arbeit zu finden, ist die Arbeitssuche in den arabischen Ländern sowie in Ost- und Südostasien nach Angaben der ILO schwierig.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.