Vereinigtes Königreich

Die Labour-Politikerin stand seit mehreren Tagen unter Druck. Am Mittwoch gab Rayner zu, dass sie beim Kauf einer Immobilie an Englands Südküste umgerechnet 45.000 Euro zu wenig Steuern gezahlt habe. Sie übernehme für diesen Fehler die volle Verantwortung und ziehe sich deshalb bis auf weiteres aus der Politik zurück, erklärte die 45-Jährige in ihrem Rücktrittsschreiben an Premierminister Starmer. Dieser dankte Rayner für ihre geleistete Arbeit und zollte Respekt für ihre Entscheidung.

Rayners Abgang dürfte auch Starmer schaden, der ihr zunächst zur Seite stand. Britische Politikbeobachter sehen seine Autorität beschädigt. Zudem verliert die Labour-Regierung eine Vertreterin der Arbeiterklasse. Rayner stammt aus ärmlichen Verhältnissen und arbeitete sich bis in die Spitze der britischen Politik empor.

