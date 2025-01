Versorgung

Es fehlten nicht nur Tiermediziner, sondern auch tiermedizinische Fachangestellte, sagte der Präsident der Tierärztekammer Sachsen-Anhalt, Gaede. Es komme darauf an, möglichst frühzeitig interessierten Nachwuchs zu erreichen. Hilfreich seien etwa Maßnahmen wie die Prämie für freiwillige, mindestens einwöchige Schülerpraktika in den Ferien.

In Sachsen-Anhalt gibt es laut Tieräztekammer inzwischen zwar deutlich mehr Veterinäre, als vor zwei Jahrzehnten. Im bundesweiten Vergleich seien es aber immer noch zu wenige. Seit langem wird in vielen Teilen Deutschlands ein Tierärztmangel beklagt. Auch in Österreich oder der Schweiz gilt die Lage als angespannt