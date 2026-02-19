Social Media

Mark Zuckerberg (picture alliance / Sipa USA / Image Press Agency)

Zuckerberg bedauerte vor dem Gericht in Los Angeles, dass die zum Konzern gehörende Plattform Instagram minderjährige Nutzer in der Vergangenheit nur schleppend identifiziert habe. Laut Nutzungsbedingungen ist hier ein Mindestalter von 13 Jahren vorgeschrieben. In dem Verfahren wurde der Konzernchef und Facebook-Gründer mit einem internen Dokument konfrontiert, wonach Instagram im Jahr 2015 vier Millionen User unter 13 Jahren gehabt haben soll. Die Alterskontrolle habe sich in der Rückschau nicht in dem gewünschten Tempo verbessert, sagte Zuckerberg dazu. Inzwischen sei aber alles auf dem richtigen Stand.

In dem Verfahren geht es um den Fall einer heute 20-jährigen Frau aus Kalifornien. Sie wirft den Betreibern von Online-Netzwerken vor, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr dadurch schwere psychische Schäden zugefügt zu haben.

