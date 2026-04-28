Gesundheitspolitik

Bald höher besteuert? Eisbecher mit Smarties. (imago / Zoonar / Jo Elbe)

Wenn sie wie die Tabaksteuer der Verbesserung der Gesundheit diene und moderat sei, könne man "mal schauen", sagte Söder im ARD-Fernsehen. Völlig dagegen sei er jedoch, wenn diese Steuer zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet würde.

Zuvor hatte bereits Bundesfinanzminister Klingbeil, SPD, Bereitschaft signalisiert. Die Regierung arbeite an einem gesamten Paket an Reformen, dazu könne auch die Zuckersteuer zählen, erklärte eine Sprecherin. Auch Gesundheitsministerin Warken, CDU, unterstützt den Vorstoß. Die schwarz-grüne Landesregierung von Schleswig-Holstein hat bereits einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat eingebracht. Der CDU-Bundesparteitag indes hatte sich gegen eine Zuckersteuer ausgesprochen.

Verbraucherschützer und Mediziner plädieren seit Langem für eine Steuer auf gezuckerte Getränke und Lebensmittel als Anreiz für eine gesündere Ernährung. Die Lebensmittelbranche ist dagegen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.