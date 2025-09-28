Referendum in der Schweiz

In Zürich können die Menschen heute über strengere Regeln für den Einsatz von Laubbläsern abstimmen. (imago images / imagebroker)

Stadt- und Gemeinderat machen neben dem Lärm geltend, dass damit auch Feinstaub und Bakterien verteilt werden. Die Behörden möchten die benzinbetriebenen Maschinen ganz verbieten und nur noch elektrische Geräte zulassen. Auch die Praxis, damit ganzjährig Dreck und Unrat zu entfernen, soll gestoppt werden: Zürich will den Einsatz der Laubbläser nur noch von Oktober bis Dezember dulden. Nur in Ausnahmefällen soll das Gerät auch in anderen Monaten erlaubt werden. Gegner des Referendums argumentieren, es gebe schon Bußen für übertriebenen Lärm, deshalb brauche es keine zusätzlichen Verbote.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.