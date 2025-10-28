Oliver Krischer, Bündnis 90/Die Grünen. (Archivbild) (picture alliance/dpa)

Verkehrsminister Krischer von den Grünen warf dem Bahnbetreiber National Express Rail vor, laufende Vertragsstreitigkeiten bewusst zu eskalieren. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger zudem unter Berufung auf ein internes Mitarbeiterschreiben berichtet, ließ das Unternehmen am Wochenende auf der Strecke Aachen-Dortmund alle Züge ausfallen. Ziel sei es gewesen, Druck aufzubauen, um von den Verkehrsverbünden eine höhere Vergütung zu bekommen. NRW-Minister Krischer betonte, Vertragsverhandlungen auf dem Rücken der Fahrgäste seien aus Sicht der Landesregierung nicht akzeptabel. National Express Rail wollte den Bericht nicht kommentieren. Von der Aktion waren den Angaben zufolge Tausende Pendler betroffen.

