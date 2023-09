Insbesondere am Hamburger Hauptbahnhof fallen zahlreiche Fernzüge infolge der Brände aus. (dpa / picture alliance / Daniel Reinhardt)

In der Nacht auf Freitag waren an drei verschiedenen Stellen im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte in Brand gesetzt worden. Das Landeskriminalamt ermittelt inzwischen wegen politisch motivierter Brandstiftung. Die Polizei geht von einem linksradikalen Hintergrund aus.

Bundesverkehrsminister Wissing forderte ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaats. Solche Anschläge seien eine Form von Terrorismus.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.