Ein Zug blieb durch den Stromausfall auf der Strecke liegen, heißt es in einer Mitteilung von Eurostar. Das Unternehmen rief Kunden dringend dazu auf, ihre Reisen zu verschieben. Bis das Problem behoben sei, sind alle Fahrten von und nach London ausgesetzt.
Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Die BBC veröffentlichte Bilder von Hunderten Menschen, die sich im Wartebereich am Bahnhof St. Pancras in London versammelt hatten.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.