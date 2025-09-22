ICE-Züge zwischen Berlin und Hamburg fallen in beiden Fahrtrichtungen aus, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte. Reisenden wird empfohlen, stattdessen eine Verbindung mit Umstieg in Hannover zu wählen. Allerdings komme es dort zu Verspätungen und einer hohen Auslastung der Züge.
Die Ursache des Oberleitungsschadens in Uelzen ist noch nicht bekannt. Nach Bahn-Angaben arbeitet das Personal an der Beseitigung der Störung. Dies solle voraussichtlich bis zum späten Abend erfolgen.
Zu Beeinträchtigungen ist es auch auf der Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf gekommen. Als Grund wurden durchtrennte Kabel an mindestens zwei Standorten angegeben. Eigentlich sollte die Strecke am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden. Nach aktuellem Stand ist dies erst am Abend möglich.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.