Unter anderen erhalten der Softwarekonzern Oracle, die Investmentfirma Silver Lake und der staatliche Investor MGX aus Abu Dhabi jeweils 15 Prozent an dem Joint Venture. Der chinesische Mutterkonzern Bytedance behält 19,9 Prozent an dem Unternehmen. Die US-Nutzerdaten sollen im Cloud-System von Oracle gespeichert werden. Ein Gesetz der früheren US-Regierung von Präsident Biden hat Bytedance dazu gezwungen, das US-Geschäft von TikTok zu verkaufen. Andernfalls wäre ein Ausschluss von den App-Stores erfolgt.

Washington begründete dies mit nationalen Sicherheitsinteressen. Befürchtet wurde chinesische Propaganda auf TikTok oder ein Ausspähen von US-Nutzern. Auf den Betrieb von Tiktok außerhalb der USA - etwa auch in Deutschland - hat das Geschehen keine Auswirkungen.

