Elektromobilität

Das teilte die "Plateforme Automobile" mit. Laut PFA verzeichnete das Unternehmen des umstrittenen Tech-Milliardärs und Präsidentenberaters, Musk, in Frankreich seit Beginn des Jahres einen Rückgang der Neuzulassungen um 41 Prozent auf nur noch knapp 6.700 Fahrzeuge. Ähnliche Entwicklungen gibt es in anderen Ländern. Als Gründe werden neben Musks rechtspopulistischem Auftreten die generelle Absatzschwäche von Elektroautos sowie Umstellungen in der Produktpalette von Tesla vermutet.

