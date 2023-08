Neue Mitglieder

Verdi verzeichnet zahlreiche Neumitglieder (dpa/Jens Wolf)

Ihr Vorsitzender Werneke sprach von 10.000 neuen Mitgliedern in der aktuell laufenden Tarifrunde für den Handel. Wenn man Eintritte und Abgänge gegenüberstelle, sei Verdi in diesem Jahr unter dem Strich im Plus, sagte er der

Augsburger Allgemeinen".

Genauere Zahlen sollen beim Gewerkschaftstag im nächsten Monat genannt werden. Schon in der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen konnte Verdi Anfang des Jahres etwa 50.000 zusätzliche Mitglieder gewinnen.

