Der Hersteller Autoliv produziert vor allem Sicherheitsgurte und Airbags (picture alliance / imageBROKER / Jim West)

Das schwedisch-amerikanische Unternehmen teilte in Stockholm mit, es würden zudem mehrere Standorte in Europa geschlossen. Mit dem geplanten Arbeitsplatzabbau fällt bei Autoliv etwa jede zehnte Stelle weg. Als Grund nennt das Unternehmen gestiegene Kosten und finanzielle Belastungen durch die Inflation.

Autoliv hat seine größten europäischen Standorte in Rumänien und Polen. In Deutschland betreibt der Konzern zwei Niederlassungen in Elmshorn und in Dachau.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.