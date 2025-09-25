Krise der Autobranche

Als Gründe für den Schritt nannte der Konzern die verhaltene Nachfrage am Automarkt und die stockende Entwicklung bei Elektromobilität und automatisiertem Fahren. Hier investierte Bosch in den vergangenen Jahren viele Milliarden, obwohl das Geschäft kaum profitabel ist.
Durch die Personal-Maßnahmen sollen die Kosten um jährlich 2,5 Milliarden Euro sinken und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden. Die Gewerkschaft IG Metall reagierte empört und warf der Konzernspitze einen "sozialen Kahlschlag in vielen Regionen" vor. Bereits seit Ende 2023 gibt es bei Bosch eine Reihe von Programmen zum Stellenabbau.
Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.