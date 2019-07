Zum 300. Todestag Arp Schnitgers Orgelbau-Kunst

Anno 1673 baute in der Stader Kirche St. Cosmae ein Geselle namens Arp Schnitger mit an einer neuen Orgel. Er sollte zu einem der einflussreichsten Meister mit mehreren Werkstätten werden. Was macht den faszinierenden Klang der Schnitger-Orgeln aus?

Von Klaus Gehrke

