Taher Mohamed von Al-Ahly und Lionel Messi von Inter Miami (ASSOCIATED PRESS)

Am Abend trifft der deutsche Fußballmeister Bayern München in Cincinnati auf Auckland City aus Neuseeland. Borussia Dortmund spielt am Dienstag in New York gegen den brasilianischen Club Fluminense.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.