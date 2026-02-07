Ein Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Eisenbahngesellschaft Trenitalia (Archivbild) (AFP / MIGUEL MEDINA)

Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa schließen Ermittler nicht aus, dass es sich wie zu Beginn der Sommerspiele 2024 in Paris um Sabotage handeln könnte. Betroffen war einer der wichtigsten ‌Eisenbahnknotenpunkte des Landes auf den Verbindungen zwischen ​Bologna und Mailand sowie Bologna und Venedig. Dort wurde ein Sprengkörper auf einer Weiche gefunden. In zwei Fällen waren Stromkabel beschädigt worden. Im Hochgeschwindigkeits-, Intercity- und Regionalverkehr ⁠kam es zu erheblichen Verspätungen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.