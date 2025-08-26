Die Vorhersage:
Im Nordosten bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Sonst heiter. Im Tagesverlauf von Westen bis zur Mitte Wolkenfelder. Am Abend im Südwesten einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 30, im Nordosten 19 bis 23 Grad. Morgen größere Wolkenauflockerungen, später im Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen. Im Norden und Osten einzelne Schauer. Temperaturen 22 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag meist bedeckt. Vom Nordosten bis in den Südwesten gebietsweise anhaltender Regen, Unwetter möglich. 22 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.