Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

In der Mitte länger andauernder Regen, im Süden Schauer. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Morgen von Norden und Westen her vermehrt Auflockerungen, in Küstennähe längere sonnige Abschnitte. Im Süden im Tagesverlauf nachlassende Niederschläge. Temperaturen 11 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet heiter oder sonnig bei 12 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.