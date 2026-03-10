Kein Interesse mehr an X. (picture alliance / dpa / Tobias Hase)

Man stelle den Betrieb seines Kanals auf X ab sofort ein, teilte das Blatt mit. Aus Sicht der SZ mache die "zunehmende Verrohung der Plattform" einen konstruktiven öffentlichen Dialog nicht mehr möglich. Auf anderen Sozialen Medien bleibt die Zeitung präsent, darunter Instagram, TikTok und LinkedIn. In den vergangenen Jahren hatten sich bereits mehrere Medien und Institutionen wegen der massiven Anfeindungen von X oder bereits von dessen Vorgänger Twitter zurückgezogen, darunter auch der Deutschlandfunk.

X steht vor allem in der Kritik, weil dort oft Akteure dominieren, die mit rechtsradikalen, rassistischen, diffamierenden, beleidigenden oder ähnlichen Äußerungen auffallen.

