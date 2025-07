Bundesregierung

Am Flughafen Leipzig/Halle war am Freitag zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der Taliban ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das bestätigte Regierungssprecher Kornelius. Es sei verabredet worden, dass die Beamten an der afghanischen Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Bonn eingesetzt würden, um die Abschiebungen weiterer afghanischer Straftäter zu ermöglichen.

Der Austausch sei mit dem am vergangenen Freitag erfolgten Abschiebeflug einhergegangen.

Berlin hat die Regierung der in Afghanistan seit 2021 wieder herrschenden islamistischen Taliban nicht völkerrechtlich anerkannt. Bundeskanzler Merz hatte am Freitag erklärt, die diplomatischen Beziehungen seien nicht abgebrochen worden. Eine diplomatische Anerkennung des Taliban-Regimes wiederum stehe nicht zur Entscheidung an.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.