Innenpolitische Krise in Frankreich

Der scheidende französische Premierminister Lecornu (Stephane Mahe/Reuters Pool/AP/dpa)

Lecornu warf Politikern der Regierungsparteien Egoismus ohne Rücksicht auf das Wohl des Landes vor. Es hätte nicht viel gefehlt und ein Kompromiss wäre gefunden worden, doch manche Politiker hätten nur ihre eigenen Interessen verfolgt, sagte Lecornu in Paris.

Lecornu hatte kurz zuvor nach nur knapp einem Monat im Amt seinen Rücktritt eingereicht. Präsident Macron habe diesen akzeptiert, teilte der Elysee-Palast mit. Erst am Vorabend hatte Lecornu die Verteilung der Schlüsselressorts in der künftigen Regierung bekanntgemacht. Oppositionsparteien kritisierten, dass Lecornu das Kabinett kaum verändert habe. Demnach sollten die meisten Schlüsselressorts in den Händen der bisherigen Ministerinnen und Minister bleiben.

Auch innerhalb der Regierung gab es Kritik. So hatte sich der im Amt bestätigte Innenminister und Républicain-Vorsitzende Retailleau unzufrieden über die Zusammensetzung des Kabinetts geäußert und eine stärkere Gewichtung seiner Partei gefordert. Für Empörung sorgte auch, dass der 2024 ausgeschiedene langjährige Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire, der der Mitte-Partei von Macron angehört, überraschend zum Verteidigungsminister bestimmt wurde.

Frankreich steckt in innenpolitischer Krise

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, Bardella, forderte nach Lecornus Rücktritt umgehend Neuwahlen. Dies hatte Macron bislang ausgeschlossen. Zuvor hatte die Vorgängerregierung von Premierminister Bayrou eine Vertrauensfrage verloren.

Hintergrund der Regierungskrise ist der Streit um den Haushalt für das kommende Jahr, in dem Frankreich angesichts seiner Staatsfinanzen massive Einschnitte bei öffentlichen Ausgaben bevorstehen. Frankreich hat mit rund 3,3 Billionen Euro die höchsten Schulden in der Europäischen Union. Zuletzt hatte das Parlament der Regierung von Lecornus Vorgänger Bayrou das Vertrauen entzogen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.