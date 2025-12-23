Zehntausende treffen sich zum Weihnachtssingen in Fußballstadien. (picture alliance/HMB Media/Joaquim Ferreira)

In Köln werden rund 40.000 Menschen erwartet, in Berlin 30.000 in der Spielstätte des Bundesligisten Union Berlin "An der Alten Försterei". Bereits in den vergangenen Wochen waren bundesweit Zehntausende zu solchen Veranstaltungen gekommen. Viele Menschen begründeten nach Angaben örtlicher Medien ihre Teilnahme mit Besinnlichkeit und Gemeinschaft. Zudem hoben einige hervor, bei solchen Veranstaltungen merke man, dass es ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft gebe, was wichtig sei.

Das Weihnachtssingen wird in der Regel von Fußballvereinen organisiert. Viele Stadien werden heutzutage dafür ausverkauft. Als Ideengeber gelten die Fans von Union Berlin. Sie luden erstmals 2003 zu einem Weihnachtssingen ein. Damals nahmen nur knapp 90 Menschen teil.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.