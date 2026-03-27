G7-Treffen bei Paris

Außenminister-Treffen der G7 (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Seit Ausbruch des Iran-Kriegs erhalte der Iran aus Russland offenkundig Informationen über mögliche Angriffsziele, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Treffens der G7-Außenminister südwestlich von Paris. Gleichzeitig hoffe Präsident Putin, dass die Eskalation im Nahen Osten die Aufmerksamkeit von seinen Verbrechen in der Ukraine ablenke. Dieses Kalkül dürfe nicht aufgehen, mahnte Wadephul. Der Westen dürfe bei der Unterstützung der Ukraine keine Abstriche machen.

Am Vormittag war Wadephul mit US-Außenminister Rubio zusammengetroffen. Er habe Rubio zugesichert, dass Deutschland grundsätzlich bereit sei, sich an der Sicherung der Meerenge von Hormus zu beteiligen - allerdings erst nach dem Ende der Kampfhandlungen, betonte Wadephul. Die G7-Außenminister wollen am Nachmittag über den Iran-Krieg beraten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.