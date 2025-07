In Wien läuft der Prozess um den Terror-Alarm beim Taylor-Swift-Konzert. (Alex Halada / APA / dpa / Alex Halada)

Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Zum Auftakt des Prozesses vor dem Landgericht Wiener Neustadt bekannte sich der Angeklagte in diesen Punkten schuldig. Der 18-Jährige hatte unter anderem Propaganda-Material der Terrororganisation IS verteilt. Auch huldigte er dem islamistischen Attentäter, der im November 2020 in Wien vier Menschen erschossen hatte.

Der Angeklagte soll ein enger Vertrauter des 20-Jährigen gewesen sein, der einen Anschlag auf ein Swift-Konzert geplant haben soll. Drei Auftritte des US-Stars waren im August 2024 abgesagt worden.

