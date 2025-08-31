NRW
Zusammenstöße bei Antikriegs-Marsch in Köln - mehrere Verletzte

In Köln hat es am Rande einer Antikriegs-Demonstration durch die Innenstadt Zusammenstöße zwischen der Polizei und Teilnehmern gegeben.

    Demonstranten halten ein Banner mit der Aufschrift "Nein zur Wehrpflicht!".
    Protestaktion der Initiative "Rheinmetall entwaffnen" (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)
    Wie die Polizei mitteilte, wurde die Versammlung des Bündnisses "Rheinmetall entwaffnen" am Abend gestoppt. Die Einsatzkräfte hätten Reizgas und Schlagstöcke eingesetzt, um Angriffe zu unterbinden. Zwölf Polizisten seien verletzt worden. Ein Sprecher der Demonstranten sagte, die Polizei habe Menschen eingekesselt, es gebe Verletzte. Zudem seien etliche Protestierende ohne Versorgung festgehalten worden.
    Der Anti-Kriegs-Marsch richtete sich gegen die aktuellen Pläne der Bundesregierung zur Aufrüstung.
    Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.