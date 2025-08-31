Wie die Polizei mitteilte, wurde die Versammlung des Bündnisses "Rheinmetall entwaffnen" am Abend gestoppt. Die Einsatzkräfte hätten Reizgas und Schlagstöcke eingesetzt, um Angriffe zu unterbinden. Zwölf Polizisten seien verletzt worden. Ein Sprecher der Demonstranten sagte, die Polizei habe Menschen eingekesselt, es gebe Verletzte. Zudem seien etliche Protestierende ohne Versorgung festgehalten worden.
Der Anti-Kriegs-Marsch richtete sich gegen die aktuellen Pläne der Bundesregierung zur Aufrüstung.
