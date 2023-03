Proteste in Kenia (Brian Inganga / AP / dpa / Brian Inganga)

In der Hauptstadt Nairobi zündeten Demonstranten Autoreifen an und bewarfen Sicherheitskräfte mit Steinen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP gab es mindestens ein Todesopfer. Die Regierung hatte Proteste im Vorhinein untersagt. Oppositionsführer Odinga betonte, die Menschen hätten aber ein Recht, zu demonstrieren. Er stellte sich an die Spitze der Proteste, die sich gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen Staatschef Ruto richten. Odinga hatte bei den Präsidentschaftswahlen im vergangen Jahr knapp gegen Ruto verloren. Dieser war mit dem Versprechen angetreten, sich für die einfachen Menschen einzusetzen. Seine Kritiker werfen ihm vor, er halte seine Wahlversprechen nicht ein.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Demonstrationen gegeben, bei denen mehr als 250 Menschen festgenommen wurden.

