Dabei kam es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen. In der Hauptstadt Belgrad hinderte die Polizei Protestierende daran, sich den Büros der regierenden Partei SNS und einem Zeltlager von Regierungsanhängern vor dem Parlament zu nähern. In Novi Sad warfen SNS-Anhänger Leuchtraketen und Feuerwerkskörper auf Demonstranten, woraufhin die Polizei eingriff. Auslöser der landesweiten Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs im November vergangenen Jahres in Novi Sad, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Zunächst ging es um die Unglücksursache, später richteten sie sich gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption im Land.

Angeführt werden die Demonstrationen unter anderem von Oppositionellen, Studenten, Lehrern, Arbeitern und Landwirten.

