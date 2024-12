Georgien

Zusammenstöße in Tiflis zwischen Demonstranten und Polizei

In Georgien ist es bei Protesten erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden gekommen. In der Hauptstadt Tiflis wurden am Abend Barrikaden errichtet, Fensterscheiben eingeschlagen und Feuerwerkskörper vor dem Parlament gezündet. Die Polizei setzte Gummigeschosse, Wasserwerfer und Tränengas ein.