Bei einer Kundgebung gegen die Regierung in Tirana explodiert ein von Demonstranten geworfener Sprengsatz (Hameraldi Agolli / AP / dpa )

Nach einer Rede des rechtsgerichteten Oppositionspolitikers Berisha vor dem Regierungssitz warfen Demonstranten Brandsätze und Steine auf die Polizei. Später versuchten Teilnehmer, auf dem Weg zum Parlament Absperrungen zu durchbrechen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Berisha hatte seine Anhänger aufgefordert, sich zu vereinen, um die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Rama zu stürzen. Nach Angaben der Polizei wurden bei den Krawallen mindestens zehn Polizisten leicht verletzt. Berisha erklärte, 25 Demonstranten seien festgenommen worden.

Beide politischen Lager werfen sich gegenseitig Korruption vor. Berisha wird beschuldigt, öffentliche Aufträge an Vertraute vergeben zu haben, was er bestreitet. Am Mittwoch soll ein parlamentarischer Ausschuss über einen Antrag der Staatsanwaltschaft beraten, die Immunität von Vizeregierungschefin Balluku aufzuheben. Es geht um den Vorwurf der Verwicklung in einen Korruptionsfall im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen.

