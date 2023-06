Die Frauen-Bundesliga wird immer beliebter bei den Fans. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Mehr als 359.000 Fans verfolgten die Fußballspiele in der vergangenen Saison live im Stadion, wie der Deutsche-Fußball-Bund dem RedaktionsNetzwerk Deutschland mitteilte. Im Schnitt entsprach das rund 2.700 Zuschauern pro Spiel. Das waren gut dreimal so viele Fans wie in der Vorsaison.

Den bisherigen Rekord für die Frauen-Bundesliga erreichte das Spiel zwischen Köln und Frankfurt mit 38.365 Zuschauern.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.