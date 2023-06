Bericht von Mitgefangener

Darüber berichtet die bekannte und ebenfalls im Iran inhaftierte Aktivistin Nargess Mohammadi. Sie schreibt auf Instagram, das Leben von Nahid Taghavi sei in Gefahr. Sie könne kaum noch aus dem Bett aufstehen und leide unter schlimmen Schmerzen. In mehr als 200 Tagen Einzelhaft habe sich ein Bandscheiben-Problem der 68-Jährigen verschlimmert, außerdem leide Taghavi an Diabetes und Bluthochdruck. Amnesty International weist ebenfalls auf den Fall hin und fordert die umgehende Freilassung beider Frauen.