Autoritarismus-Studie

Zustimmung zur Demokratie in Deutschland sinkt

Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland hat abgenommen. Dies geht aus einer Untersuchung der Universität Leipzig in Kooperation mit der Otto-Brenner-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung hervor. Demnach findet die Demokratie, wie sie in Deutschland gestaltet wird, nur noch bei 42 Prozent der Befragten Anklang.