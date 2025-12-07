Eine Studie von britischen und südafrikanischen Wissenschaftlern liefert nun eine Erklärung für diesen Schwund: Eine wichtige Rolle spielt demnach die Knappheit der Hauptbeutetiere, Sardinen und Sardellen, durch die kommerzielle Fischerei und den Klimawandel. Insbesondere vor und nach der jährlichen Mauser brauchen die Brillenpinguine besonders viel Fisch. Während der Mauser fasten die Vögel etwa drei Wochen lang.
Um die Tiere zu schützen, hatte die südafrikanische Regierung um sechs Brillenpinguin-Kolonien Verbotszonen für die Fischerei eingerichtet. Kritikern zufolge waren diese Zonen aber zu klein, deshalb wurden sie in diesem Jahr erweitert.
