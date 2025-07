Steigende Kosten

Der Eigenanteil für Pflegebedürftige in einem Heim steigt weiter. (picture alliance / Westend61 / HalfPoint)

Wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen ergab, stieg der Eigenanteil für einen Pflegebedürftigen zum Stichtag 1. Juli auf über 3.100 Euro pro Monat. Das sind 237 Euro mehr als vor einem Jahr. Die Zuzahlung bezieht sich auf das erste Jahr in einer Einrichtung.

Im Vergleich der Bundesländer am teuersten ist die Pflege in Bremen mit durchschnittlich rund 3.450 Euro im Monat. Am niedrigsten ist die monatliche Belastung in Sachsen-Anhalt mit knapp 2.600 Euro.

Grund für gestiegene Belastungen der Pflegebedürftigen seien höhere Personal- und Lebenshaltungskosten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.