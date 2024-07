Pflegeversicherung

Die Kosten für Pflegebedürftige steigen weiter. (picture alliance / Westend61 / HalfPoint)

Wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen ergab, müssen derzeit durchschnittlich 2.871 Euro pro Monat aus eigener Tasche bezahlt werden. Das sind 211 Euro mehr als vor einem Jahr. Die Zuzahlung bezieht sich auf das erste Jahr in einem Heim.

In den Kosten enthalten ist der Eigenanteil für Pflege und Betreuung. Hinzukommen unter anderem Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen. Grund für den wachsenden Eigenanteil sind vor allem höhere Personalkosten für Pflegekräfte.

Mit 3.200 Euro pro Monat muss man in Nordrhein-Westfalen am meisten für einen Heimplatz zuzahlen, am wenigsten in Sachsen-Anhalt mit 2.373 Euro.

