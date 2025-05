Tennis

Zverev bei French Open in Runde drei

Bei den French Open in Paris steht Alexander Zverev in der dritten Runde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich der Weltranglisten-Dritte gegen den Niederländer Jesper de Jong in 2:58 Stunden mit 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 durch.