Alexander Zverev hier bei seinem Match gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime. (AP / Lynne Sladky)

Zverev trifft in der Runde der besten 16 auf den Russen Karen Chatschanow. Vor einem Jahr war der 26-Jährige in Miami noch an seiner Auftakthürde gescheitert. Erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open 2022 ist Zverev nun zurück in den Top 5 der Weltrangliste.

Am Sonntag hatte sich Dominik Koepfer als erster deutscher Tennisspieler für das Achtelfinale qualifiziert. Der 29-Jährige bezwang den Franzosen Ugo Humbert mit 3:6, 6:4, 6:3. Im Achtelfinale trifft Kopefer auf Titelverteidiger Daniil Medwedew.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.