Am Samstag spielt der Weltranglisten-Dritte im Kampf um den Achtelfinaleinzug gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Sein Ziel ist der ersehnte erste Grand-Slam-Titel. Allerdings plagen den Tennisprofi Rückenbeschwerden.
Zuvor hatten bereits die Deutschen Jan-Lennard Struff und Laura Siegemund die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers erreicht. Auch Daniel Altmaier schaffte mit einem Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas den Drittrunden-Einzug - sein bisher größter Erfolg bei den US Open.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.