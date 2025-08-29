Tennis
Zverev erreicht bei US Open Runde drei

Bei den US Open in New York hat der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev die dritte Runde erreicht. Er besiegte den Briten Jacob Fearnley mit 6:4, 6:4 und 6:4.

    Ein Tennisspieler trifft den Ball per Rückhand.
    Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat die Vorrunde bei den US Open bislang erfolgreich bestritten. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Adam Hunger)
    Am Samstag spielt der Weltranglisten-Dritte im Kampf um den Achtelfinaleinzug gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Sein Ziel ist der ersehnte erste Grand-Slam-Titel. Allerdings plagen den Tennisprofi Rückenbeschwerden.
    Zuvor hatten bereits die Deutschen Jan-Lennard Struff und Laura Siegemund die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers erreicht. Auch Daniel Altmaier schaffte mit einem Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas den Drittrunden-Einzug - sein bisher größter Erfolg bei den US Open.
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.