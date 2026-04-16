Tennis Zverev erreicht beim ATP-Turnier in München das Viertelfinale
Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger besiegte den Kanadier Gabriel Diallo in 73 Minuten mit 6:1 und 6:2.
Zverev trifft nun auf den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo. Nach dem Scheitern von Daniel Altmaier ist Zverev als einziger von zunächst sechs Deutschen noch im Einzel-Wettbewerb vertreten.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.