Tennis
Zverev erreicht beim ATP-Turnier in München das Viertelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger besiegte den Kanadier Gabriel Diallo in 73 Minuten mit 6:1 und 6:2.

    Alexander Zverev steht in München im Viertelfinale. Er schlägt mit der rechten Hand einen Ball und zeigt mit dem Zeigefinger der linken Hand nach oben.
    Alexander Zverev steht in München im Viertelfinale. (IMAGO / Beautiful Sports International / IMAGO / Steffie Wunderl)
    Zverev trifft nun auf den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo. Nach dem Scheitern von Daniel Altmaier ist Zverev als einziger von zunächst sechs Deutschen noch im Einzel-Wettbewerb vertreten.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.