Alexander Zverev erreicht bei den US-Open die zweite Runde. (Frank Franklin II/AP/dpa)

Zverev musste auf seinen ersten Auftritt im Arthur Ashe Stadium bis 22.30 Uhr warten, weil sich das vorherige Spiel in die Länge gezogen hatte. Gut zwei Stunden später verwandelte der 28-Jährige dann seinen ersten Matchball zum 6:2, 7:6 (7:4), 6:4. Zverev zeigte sich bei seinem erfolgreichen Auftaktspiel mental und körperlich deutlich verbessert, nachdem er beim Turnier in Wimbledon vor acht Wochen noch in der ersten Runde ausgeschieden war und in der Folge von Motivationsproblemen gesprochen hatte.

Vor Zverev hatten schon Eva Lys, Laura Siegemund und Daniel Altmaier für deutsche Siege gesorgt und stehen wie der tags zuvor erfolgreiche Jan-Lennard Struff in Runde zwei. Dort trifft Alexander Zverev, der in New York endlich seinen ersten Titel bei einem Grand Slam-Turnier feiern will, am Donnerstag auf den Briten Jacob Fearnley.

