Alexander Zverev siegte zum insgesamt dritten Mal in München. (IMAGO / Lackovic / IMAGO / Mladen Lackovic)

Für Zverev war es der erste Turniererfolg in diesem Jahr und der dritte Karriereerfolg in München. Damit zog der Weltranglistenzweite mit dem bisherigen Rekordsieger Philipp Kohlschreiber gleich.

Zverev hatte in den vergangenen Wochen mehrere Niederlagen einstecken müssen. Das Turnier in München auf Sand gilt als Vorbereitung auf die French Open in Paris, die Ende Mai beginnen.

Der Wettkampf galt erstmals als 500er-Turnier der ATP, also die dritthöchste Kategorie. Laut den Veranstaltern waren während der neun Turniertage insgesamt 70.000 Zuschauer dabei.

